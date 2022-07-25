Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

25.07.2022 10:14
Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayıp koşarak kaçmaya çalışan zanlıyı kovalamacayla yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Onur Ş'nin (27), 22 Şubat'ta Yusuf Yosunkaya'nın (28) Yeni Mahalle'deki evinin önünde tabancayla Ömer K. (23) tarafından öldürülmesini azmettirdiği gerekçesiyle arandığı belirlendi.

Ayrıca şüpheli Onur Ş'nin "hırsızlık", "tehdit", "yaralama" ve "kaçakçılık" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Maktul Yusuf Yosunkaya'nın öldürülmeden önce Onur Ş'nin ayrıldığı dini nikahlı eşiyle ilgili tartışıp kavga ettikleri ve aralarında bu nedenle husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Onur Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Katil zanlısı ve azmettirici olduğu öne sürülen şüpheli bir arada

Bu arada, şüpheli Onur Ş'nin, katil zanlısı olduğu iddiasıyla 8 Mart'ta tutuklanan Ömer K. ile cinayetten bir gün sonra aynı minibüste yan yana yolculuk ettiği, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Onur Ş, kendisinden önce minibüse binen Ömer K'nin yanına oturuyor.

Yeni Mahalle'de 22 Şubat'ta aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya bir kişi tabancayla ateş edip kaçmıştı. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Olay yerine kiralık araçla gidip pusu kurarak Yosunkaya'yı vurduğu öne sürülen katil zanlısı Ömer K. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Reşatbey Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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