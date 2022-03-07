Adana'daki cinayetin firari 3 zanlısından 2'si Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Adana'daki cinayetin firari 3 zanlısından 2'si Mersin'de yakalandı

07.03.2022 00:20
Adana'daki cinayetin firari 3 zanlısından 2'si Mersin'de yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kişiyi aracında silahla öldürüp kızını yaralayan 3 şüpheliden 2'si Mersin'de yakalandı, 1'i intihar etti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kişiyi aracında silahla öldürüp kızını yaralayan 3 şüpheliden 2'si Mersin'de yakalandı, 1'i intihar etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kaya Erkara'nın (37) Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinde silahla vurularak öldürülmesi, yanındaki kızı B. Erkara'nın da (6) yaralanmasıyla ilgili saldırının firari 3 zanlının Mersin'de olduğunu belirledi.

Mersin'e giden ekipler, şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada zanlılardan 1'i silahla intihar etti, 2'si yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın geçmişi

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, 6 Şubat'ta kızı B. Erkara'nın da bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya Erkara konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekipleri, Kaya Erkara'nın sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B. Erkara'nın kolundan yaralandığını belirlemişti.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Çukurova, İntihar, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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