Adana'daki cinayetin sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık L.Z, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Muzaffer Gök'ün yakınları ve tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, Gök'ün uzun yıllar karısını rahatsız ettiğini ileri sürerek, "Olay günü öldürme kastım olsa birkaç el ateş ederdim. Lambayla ateş ettiğim yere baktığımda bu kişiyi orada görmedim. Gece jandarma ekipleri geldiğinde öldüğünü anladım." dedi.

Gök'ün eşi ve kardeşi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Heyet, ifadelerin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Barakdağı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta Gök'ün cesedi bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan L.Z, tutuklanmıştı.

L.Z. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.