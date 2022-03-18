Adana'daki cinayetin sanığına 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'daki cinayetin sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

18.03.2022 14:44
Adana'daki cinayetin sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık T.A. ile tarafların avukatları ve maktul Hasan Erdemci'nin eşi H. Erdemci katıldı. Tutuksuz sanık S.D. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında öldürülen Erdemci'nin daha önceden görüştüğü sanık S.D'yi telefonla arayarak rahatsız ettiğini, S.D'nin de bu rahatsızlığını T.A'ya bildirdiğini anlattı.

Savcı, T.A'nın bunun üzerine Hasan Erdemci'yi sokak ortasında tabancayla öldürdüğünü belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, S.D'nin de "kasten öldürmeye yardımcı olmaktan" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

T.A. savunmasında cinayet suçlamasını reddederek, "Bana iftira atıldı. Sanık S.D'nin hiçbir şeyi değilim, suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı T.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cinayete azmettirdiği iddiasıyla yargılanan S.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Mart 2020'de başından silahla vurulmuş bulunan Hasan Erdemci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, katil zanlısı T.A. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddiasıyla yakalanan S.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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