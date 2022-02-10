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Adana'daki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'daki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi

10.02.2022 16:26
Adana'daki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri kadın 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri kadın 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık T.A. ile tarafların avukatları katılırken, tutuksuz sanık S.D. duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında öldürülen Hasan Erdemci'nin daha önceden görüştüğü sanık S.D'yi telefonla arayarak rahatsız ettiğini, S.D'nin de bu rahatsızlığını sanık T.A'ya bildirdiğini, T.A'nın bunun üzerine Hasan Erdemci'yi sokak ortasında tabanca ile öldürdüğünü belirterek, sanığın "Kasten öldürmek" suçundan müebbet, S.D'nin de "Kasten öldürmeye yardımcı olmaktan" 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve mevcut hallerinin devamını istedi.

S.D'nin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

T.A, avukatı ile görüştükten sonra savunma yapacağını belirtirken, avukatı da savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

-Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Mart 2020'de başından silahla vurulmuş bulunan Hasan Erdemci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı T.A. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddiasıyla yakalanan S.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Cumhuriyet, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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