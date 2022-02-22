Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tartıştığı 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan maktulle aynı yaştaki şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.S.Y'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürülen şüpheli A.S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olayda zanlı tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen maktulün arkadaşı E.T'nin (16) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.S.Y. gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Yücel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.