Üye Girişi
Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

22.02.2022 09:48
Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'da tartıştığı 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan maktulle aynı yaştaki şüpheli tutuklandı.

Adana'da tartıştığı 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan maktulle aynı yaştaki şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.S.Y'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürülen şüpheli A.S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olayda zanlı tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen maktulün arkadaşı E.T'nin (16) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.S.Y. gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Yücel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı Bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi Bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
09:08 Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:33 Yangın söndürme ürünleri takan firmanın çalışanları 'İşler İyi' dedi! Zill takıp oynadı
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:55:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement