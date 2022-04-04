Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

04.04.2022 09:56
Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Adana'da, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili cinayetin, zanlısı ile azmettiricisi olduğu öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Adana'da, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili cinayetin, zanlısı ile azmettiricisi olduğu öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 8 Mart'ta Özgür Adıgüzel'in, sokakta kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, faili meçhul cinayeti aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, zanlının kimliğini ve saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirlediği zanlı Fırat Y'yi yakalamak için adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adresteki Fırat Y, başına tabancayı dayayarak intihar girişiminde bulunmak istedi. Ekipler, müdahalede bulunarak etkisiz hale getirdikleri zanlıyı gözaltına aldı.

Fırat Y'yi azmettirdiği öne sürülen Seyfettin A. da ekiplerce yakalandı.

Maktul Özgür Adıgüzel'in, zanlı Fırat Y'den alacağının bulunduğu, olay günü bir araya geldikleri ve borcun ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada vurulduğu iddia edildi.

Öte yandan, Seyfettin A'nın da daha önce borçlu olduğu maktul Adıgüzel tarafından bıçakla yaralandığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hurmalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Adıgüzel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Seyhan, Fırat, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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