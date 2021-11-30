Cinayetle ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Merkez Çukurova ilçesinde 26 Kasım'da çıkan tartışma sırasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Ulaş Çelikten, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olayın zanlısı Mehmet Şükrü C'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Mehmet Şükrü C'yi olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen arkadaşı M.Ş. ile gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karslılar Mahallesi'nde aralarındaki tartışmanın ardından Ulaş Çelikten'i (22) tabancayla öldürdüğü öne sürülen firari zanlı Mehmet Şükrü C'nin (18) merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

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