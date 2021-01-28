Cinayetle ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin evinin damında güvercin uçurduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta Hüseyin Korkmaz'ın (40) Dervişler Mahallesi'ndeki evinin çatısında silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, bir yandan da Korkmaz ile husumeti olabilecek kişilere yönelik araştırma yaptı.

Korkmaz'ın 1997'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgada yargılandığını tespit eden polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Polis, silahlı saldırıdan sonra olay yerine yakın bir bölgeden geçen aracın, 1997'deki kavgada yaralandıktan sonra engelli kaldığı tespit edilen E.A'nın (44) evinin önüne gittiğini belirledi.

Ekipler, araçta bulunduğu belirlenen S.A. (30) ve O.A. (27) ile E.A'yı gözaltına aldı.

S.A'nın emniyetteki ifadesinde, olay günü Korkmaz'ın evinin yakınından geçtikleri sırada damda güvercinlerin uçtuğunu, tabancayla kuşlara ateş ettiğini, daha sonra araçta bekleyen O.A. ile bölgeden ayrıldıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan E.A. ise yeğeni S.A'nın Korkmaz'ı öldürmesiyle ilgili bir bilgisinin bulunmadığını öne sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye götürülen E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.A. ve arkadaşı O.A. tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 24 Ocak'ta evinin damında beslediği kuşları uçuran Hüseyin Korkmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.