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Adana'daki DEAŞ operasyonu

5 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 27 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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