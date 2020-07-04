Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si sınır dışı edildi - Son Dakika

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si sınır dışı edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si sınır dışı edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si sınır dışı edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu belirlenen zanlılardan M.A.A. ve İ.A.İ, cumhuriyet savcısının ifade almasının ardından serbest bırakıldı, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen H.E.Ö. ve H.E.A. ise tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan M.A.A'nın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de dağılmaya başlamasının ardından Cezayir'e kaçtığı, daha sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, burada kendisine gazeteci süsü vererek istihbarat toplayarak terör örgütüne aktardığı tespit edildi.

Zanlılardan H.E.Ö'nın cep telefonunda yapılan incelemede ise Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldığı askeri kamuflajlı fotoğrafına ulaşıldı.

Suriye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si sınır dışı edildi - Son Dakika
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