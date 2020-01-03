Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Aralık'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi, ikisi sınır dışı edildi.

Örgüt adına istihbarat topladıkları ve posta görevlisi olarak faaliyette bulundukları ileri sürülen 4'ü Suriye ve ikisi Irak vatandaşı 6 şüpheli, 30 Aralık'ta özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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