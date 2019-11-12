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Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonu

7 saat önce

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 2'si salıverildi, 7 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verildi.

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 2'si salıverildi, 7 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası 2 şüpheli serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 Suriyeli hakkında sınır dışı edilmeleri kararı verildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve terör örgütleri içinde çeşitli görevlerde bulunduğu ileri sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 şüpheliye yönelik 8 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenlenmişti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların yer aldığı öğrenilmişti.

Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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