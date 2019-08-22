Son Dakika Haberleri: Adana'daki dehşetin kurbanlarına otopsi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'daki dehşetin kurbanlarına otopsi

1 saat önce

Adana'da cinnet getiren ordudan atılan astsubayın silahla öldürdüğü 3 kişiden biri olan Necmettin Şahinoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Adana'daki dehşetin kurbanlarına otopsi, System.String[]

Adana'da cinnet getiren ordudan atılan astsubayın silahla öldürdüğü 3 kişiden biri olan Necmettin Şahinoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Hayati Özkaya, mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'na defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Okan Develi ile Hayati Özkaya'nın otopsi işlemleri sürüyor. - ADANA

Necmettin Şahinoğlu, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Eski astsubay, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki dehşetin kurbanlarına otopsi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]