Son Dakika Haberleri: Adana'daki Deprem

Adana'daki Deprem

1 saat önce

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda.

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Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının hemen ardından ilçe merkezinde yapısal açıdan hassas olan yerlerde polis ekiplerini görevlendirip inceleme yaptırdığını belirtti.

Yılmaz, "İlçe merkezinden ve köylerimizden gelen herhangi bir olumsuz haber, ihbar yok. Köy muhtarlarını aratıyorum bize ulaşan bir sorun şu ana kadar yok. En çok sallanan yerlerden başlamak üzere hepsi ile tek tek görüşüyoruz. İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, görevli ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada, depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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