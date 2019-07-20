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Adana'daki düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri öldü

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Adana'daki düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri öldü, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.
Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.
Durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirildi. Çinçik'e burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya gönderildi. Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Çinçik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı Soyarslan'ın tedavisi ise Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tufanbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:09 Kaynak: AA
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