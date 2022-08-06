Elazığ'da düğün dönüşü kaza:  14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da düğün dönüşü kaza:  14 yaralı

06.08.2022 12:05
Elazığ'da düğün dönüşü kaza:  14 yaralı

ADANA'daki düğünden Elazığ'a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

ADANA'daki düğünden Elazığ'a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya yolu Öksüzuşağı köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş.'nin kullandığı 23 AJ 157 plakalı minibüs, dönüşte kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü Kiracısının çelik kapısını çaldı Kiracısının çelik kapısını çaldı
Kaynak: DHA

Elazığ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da düğün dönüşü kaza:  14 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
10:01 74 yaşındaki kadın, kapıyı açtığı akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı
09:47 Adana'da bir ev sahibi, 3 aydır kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını çalıp, elektriğini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 12:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da düğün dönüşü kaza:  14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement