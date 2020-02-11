Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imam"ı oldukları iddia edilen eski öğretmen 9 sanıktan 5'ine 7 yıl 6'şar ay, 4'üne ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imam"ı oldukları iddia edilen eski öğretmen 9 sanıktan 5'ine 7 yıl 6'şar ay, 4'üne ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bektaş Baş, Gökhan Işık, Yusuf Daşan, Abdulkerim Doğru, Ali Çam, Recep Özçetin, Tufan Soğan, Ümit Ersoy ve Abdulkerim Yağcı ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan Baş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik, ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Baş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bektaş Baş, Yusuf Daşan, Abdulkerim Doğru, Ali Çam ve Recep Özçetin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, sanıklar Gökhan Işık, Tufan Soğan, Ümit Ersoy ve Abdulkerim Yağcı'yı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu
İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı Yasa dışı bahis vaadiyle 2 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri, birbirlerini parayla dövdü Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]