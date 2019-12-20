Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar O.G, H.K, A.K. ve Muhterem Taş ile avukatları katıldı.

Sanık Taş, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Taş'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Taş'ı "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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