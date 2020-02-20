Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası - Son Dakika

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası

7 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğer sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğer sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Yurt, Bayram Salih Deveci ve Ü.D, A.Ç, M.Ü. ile avukatları katıldı.

Sanık Yurt, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, tüm sanıklar Cem Yurt, Bayram Salih Deveci'nin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Cem Yurt'u 6 yıl 3 ay, sanık Bayram Salih Deveci'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıklar Ü.D, A.Ç. ve M.Ü'nün ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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