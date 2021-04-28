Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 sanıktan 5'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.B, E.İ, F.G, U.G, M.Y. ve M.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel toplantılara katıldıkları ve KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğu belirlenen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan M.B. ve E.İ'yi 6 yıl 3'er ay, F.G'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay, M.Y. ve U.G'yi 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. M.T'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verildi.