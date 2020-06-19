Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.S.İ, Y.K. ve S.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık İ.S.İ. savunmasında, önceki aşamalarda örgüt içerisinde bulunduğu döneme dair detaylı beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. İ.S.İ, "Bütün bildiklerimi yargılama sürecinde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık İ.S.İ'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, İ.S.İ'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.