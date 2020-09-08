Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup biri tutuklu 3 sanıktan biri 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana 12'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.C. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar T.T. ve Y.D. ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Sanık A.C savunmasında, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında detaylı savunma verdiğini belirterek, "Tüm bildiklerimi emniyet ifademde anlattım. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar ise savunmasında terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak sanık A.C'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.C'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.