Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davaları

Adana'daki Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" ve "il eğitim danışmanı" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davaları, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" ve "il eğitim danışmanı" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 12. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı görülen duruşmalara örgütün sözde "yargı imamı" olduğu öne sürülen sanık Yahya Balcı ve örgütün sözde "il eğitim danışmanı" olduğu ileri sürülen Muzaffer Özyurt, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmalarda sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Balcı, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Hakkımda yürütülen soruşturmalardan haberim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Özyurt da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üç telefon hattımda da ByLock kullandığım iddia ediliyor. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyetleri de sanık Yahya Balcı ve Muzaffer Özyurt'un mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Balcı, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu

3 Yaşındaki Kız Çocuğu Minibüste Annesinin Kucağında Öldü Aynı Doktora Ameliyat Olan Çilem Doğan, Leyla Sönmez'i Uyarmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]