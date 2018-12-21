Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

19 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, doktor ve eski sağlık çalışanı 24 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, doktor ve eski sağlık çalışanı 24 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Çelik, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki tüm deliller toplanmıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise delil durumu dikkate alınarak, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Çelik'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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