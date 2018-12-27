Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

20 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan eski polis ve öğretmen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan eski polis ve öğretmen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları, tutuklu sanıklar Burhan Kürbüz, Uğur Akbaş ve Sami Karabulut ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan tutuklu sanık Kürbüz hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ terör örgütüyle bir ilgisi bulunmadığını belirterek "Ben bu örgütün eyalet muhasebecisi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.


Tutuksuz sanık Yalçın K, 2015 yılı sonrasında Adana'da emniyet mensuplarına yönelik sohbet toplantıları düzenlediğini, etkin pişmanlığa ilişkin önceki aşamalarda beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların tutuklulukların devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:41 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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