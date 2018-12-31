Adana'daki Fetö/pdy Davası
55 dakika önce
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.
Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.
Adana 11'inçi Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen sanık V.Ş. ve avukatı katıldı.
Sanık V.Ş. suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık V.Ş'nin mevcut halinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:51 Kaynak: AA
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