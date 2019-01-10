Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

55 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Eşsizoğlu, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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