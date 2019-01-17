Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık N.K. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanığın mevcut halinin devamına karar vererek esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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