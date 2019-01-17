Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık N.K. ve avukatı katıldı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti sanığın mevcut halinin devamına karar vererek esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı