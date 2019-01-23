Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan 9 sanığın yangılanmasına devam edildi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan 9 sanığın yangılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen sanıklar A.K, Ö.E, Ö.F.O, D.S.S, ve B.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına, sanıklar H.K, Ş.K, M.S, İ.C'nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık D.S.S, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatımı talep ederim." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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