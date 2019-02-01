Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski savcı ve öğretmen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski savcı ve öğretmen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar Abdulbaki Doğan ve Resul Aydın bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Doğan, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Aydın da, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar Doğan ve Aydın'ın mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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