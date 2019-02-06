Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

24 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ile tutuksuz sanıklar A.E, S.K. ve M.A.S. katıldı.

Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Öçay, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlarini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi

Onu Bu Hale Cani Kocası Getirdi Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:33:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]