Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

8 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktor ve eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktor ve eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.S, duruşma salonunda bulunan sanık B.Ö'yü tanıdığını, kendisiyle sohbet toplantısında tanıştıklarını söyledi.

Bu sohbet grubunun örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e yakın kişilerden oluştuğunu ifade eden belirten A.S, "Ben daha önce etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde beyanlarda bulunmuştum. Telefonuma ByLock'u kim yükledi bunu hatırlamıyorum. Fakat bu program üzerinden dini içerikli mesajlar geliyordu. Huzurda bulunan sanık B.Ö. ile ByLock üzerinden konuştuğumu hatırlamıyorum." diye konuştu.

Sanık B.Ö de tanık A.S. ile görüştüğünü önceki duruşmalarda da beyan ettiğini savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.


Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:56 Kaynak: AA

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