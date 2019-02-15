Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

59 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski binbaşının...

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık V.Ş. ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık V.Ş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık V.Ş'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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