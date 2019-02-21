Adana'daki Fetö/pdy Davası
1 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığın dava duruşması yapıldı.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığın dava duruşması yapıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.U, R.Y, A.G, B.S.K. hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Fahri Doğan ve Hakan Özdemir ise bulundukları cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanıklar Fahri Doğan ve Hakan Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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