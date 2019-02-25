Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 2010 yılında düzenlenip daha sonra iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 2010 yılında düzenlenip daha sonra iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkam A. ile avukatı katıldı. Duruşmada müşteki olan Maliye Hazinesinin avukatı da hazır bulundu.



Savunması alınan sanık Erkam A, Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, kimseye "sohbet imamlığı" yapmadığını iddia etti.



Hakkındaki tanık beyanlarının gerçek olmadığını öne süren sanık, "2010 yılında girdiğim KPSS sınavında kimse bana soru vermedi. Herhangi bir kopya da çekmedim. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.



Söz verilen müşteki Maliye Hazinesi avukatı ise davaya katılma taleplerini yineleyerek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de Maliye Hazinesinin davaya katılım talebini kabul edip, sanık Erkam A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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