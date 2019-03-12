Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve 2010 yılında düzenlenip daha sonra iptal edilen KPSS sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve 2010 yılında düzenlenip daha sonra iptal edilen KPSS sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Aydemir, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Maliye Hazinesinin avukatı da hazır bulundu.



Savunması alınan sanık Aydemir, öğretmen olduğunu belirterek, kimseye "sohbet imamlığı" yapmadığını iddia etti.



Hakkındaki tanık beyanlarının gerçek olmadığını öne süren Aydemir, "2010 yılında girdiğim KPSS sınavında kimse bana soru vermedi. Herhangi bir kopya da çekmedim. FETÖ terör örgütü yöneticisi değilim. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını ve suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Duruşma savcısı, mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Söz verilen Maliye Hazinesi avukatı ise müşteki olarak davaya katılma taleplerini yineleyerek, sanık Aydemir'in cezalandırılmasını istedi.



Maliye Hazinesinin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık Ferhat Aydemir'in mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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