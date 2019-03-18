Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgüte ait hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgüte ait hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdurrahman Demir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.



Savunması alınan sanık Demir, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ'nün gaybubet evlerinin ihtiyaçlarını karşılamadım. Örgütün mütevellisinde yer aldığıma ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da FETÖ elebaşının talimatı sonrası katılım hesabı açtırdığı ve para yatırdığı, örgüt içerisinde mütevelli olarak sorumluluk üstlenmesi ve örgütün hücre tipi evlerinin ihtiyaçlarını giderdiğine dair tespitler dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Söz hakkı verilen sanık Demir, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin kapsamlı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti de sanık Demir'in mevcut halinin devamını kararlaştırarak, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı

Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar

Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı

Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı