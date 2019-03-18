Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

14 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgüte ait hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgüte ait hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdurrahman Demir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Demir, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ'nün gaybubet evlerinin ihtiyaçlarını karşılamadım. Örgütün mütevellisinde yer aldığıma ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da FETÖ elebaşının talimatı sonrası katılım hesabı açtırdığı ve para yatırdığı, örgüt içerisinde mütevelli olarak sorumluluk üstlenmesi ve örgütün hücre tipi evlerinin ihtiyaçlarını giderdiğine dair tespitler dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Söz hakkı verilen sanık Demir, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin kapsamlı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Demir'in mevcut halinin devamını kararlaştırarak, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]