Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

16 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın...

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkam A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Erkam A, Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, kimseye "sohbet imamlığı" yapmadığını iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne süren sanık Erkam A, "2010 yılında girdiğim KPSS'de kimseden soru almadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 2010 yılında yapılan KPSS sorularına sınavdan önce eriştiğine ilişkin deliller, örgütün mahrem yapılanmasında yer alarak himmet topladığına dair tanık beyanları ve kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespitler dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık Erkam A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

KPSS, Adana, Güncel
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