Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'daki Fetö/pdy Davası

2 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar H.S, S.S, S.D, Ö.Y, M.P. ve H.Ç. ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Osman Kalender ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan sanık H.S. telefonuna ByLock programını yüklediğini ve bu hususu önceki aşamalarda anlattığını belirterek, "ByLock üzerinden örgütsel içerikli görüşmeler gerçekleştirmedim. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Osman Kalender'in tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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