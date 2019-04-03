Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "bölge muhasebecisi" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "bölge muhasebecisi" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kayhan, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen F.Y, sanık Mustafa Kayhan'ın bölgede FETÖ'ye gelen paraların muhasebesini yaptığını öne sürdü.



Kayhan'ın, bölgede esnaftan gelen paraları topladığını iddia eden F.Y, "Büyük bölge imamının altında görev yapıyordu. Sohbet toplantılarına giderdi." ifadelerini kullandı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Kayhan ise tanık beyanlarını kabul etmedi.



FETÖ/PDY'nin bölge muhasebeciliğini yapmadığını savunan Kayhan, "ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.



Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY içerisinde bölge muhasebecisi olarak görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt mensuplarına saklanmak için gaybubet evi temin ettiği dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mütalaaya karşı söz verilen Kayhan, ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Kayhan'ın mevcut halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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