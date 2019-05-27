Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'daki FETÖ/PDY davası

4 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen 5'i tutuklu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen 5'i tutuklu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim D, Bektaş B, Recep Ö, Yusuf D, Ali Ç. ile tutuksuz sanıklar G.I, A.Y, T.S. ve Ü.E. katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.S, FETÖ'ye ait kurumda matematik öğretmeni olarak çalıştığını ve örgütte sohbet toplantıları düzenlediğini söyledi.
Kendisine ilk olarak öğretmen gruplarına yönelik sohbet düzenleme görevinin verildiğini belirten T.S, "Daha sonra askeri personele yönelik sohbet toplantıları düzenledim. Askeri personel ile B.D. isimli örgüt mensubunun evinde buluşuyorduk. Bu toplantılarda bir sonraki sohbet toplantısının yeri ve zamanı belirleniyordu. Ben bilerek ve isteyerek bu FETÖ/PDY terör örgütüne girmedim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Savunmaları alınan diğer sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Abdulkerim D. ve Ali Ç'nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:48 Kaynak: AA
Güncel
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