Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, örgütün "şehir dışı talebe mesulü" olduğu iddia edilen eski öğretim görevlisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, örgütün "şehir dışı talebe mesulü" olduğu iddia edilen eski öğretim görevlisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Barış D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen G.I, sanık Barış D'nin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Haftada bir örgütsel toplantı için sanıkla buluştuklarını anlatan G.I, "Ben askeri mahrem yapılanmada Barış D'ye bağlı faaliyet yürüttüm. Sohbet toplantılarımızda askeri öğrencilerin durumlarını değerlendiriyorduk. Toplantılar her hafta başka bir örgüt mensubunun evinde gerçekleşiyordu." diye konuştu.

Sanık Barış D. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Askeri mahrem yapılanmayla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında askeri öğrencilerden sorumlu "şehir dışı talebe mesulü" olarak görev üstlenmesi, örgüte ait kurum ve kuruluşlarda SGK kaydının bulunması, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da rutin olmayan hesap hareketliliğin bulunması, haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarıyla telefon görüşme kayıtlarının tespit edilmesi dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış D'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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