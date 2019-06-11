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Adana'daki FETÖ/PDY davası

7 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi...

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S, M.Ç, E.Ş, A.Ç, H.M.I. ve M.A. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:31 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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