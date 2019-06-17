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Adana'daki FETÖ/PDY davası

28 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet T. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet T, "Etkin pişmanlığa dair iradem halen devam etmektedir. Örgüt içerisindeki yaşadıklarımla ilgili dilekçemi mahkemeye sundum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunması dolayısıyla ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp, ev hapsiyle tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Adana
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