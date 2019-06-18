Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davası

51 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların tamamının "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Savunma yapan sanık Ali A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şizofreni hastası kadına ormanda kabusu yaşatan sapık: Kısmetim ayağıma geldi FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası konuştu: Enes'le görüşür onu bu bataklıktan çıkarırım Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]