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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 3 eski üsteğmenin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 3 eski üsteğmenin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.D, İ.D. ve C.O. ile avukatları katıldı.
Savunması alınan sanık C.O, FETÖ ile 2002 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ve örgüte ait evlere gittiğini söyledi.
FETÖ'ye ait evlerde kendisine askeri okul sınavlarına girme yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten C.O, şunları anlattı:
"2004 yılında Işıklar Askeri Lisesini kazandım. Burada benim sorumlum Z.D. isimli mahrem imamdı. Harp Okuluna geçtiğimde ise mahrem imam olarak M.A. benimle ilgilenmeye başladı. Örgüt mahrem imamları beni ankesörlü ve büfe telefonlarından arıyordu. Mahrem imamlar iki haftada bir görüşmek istiyorlardı. Sohbet toplantılarına gitmediğimizde bize kızıyorlardı. Askeri okuldan mezun olduktan sonra M.A. isimli mahrem imama, 'Neden gizli gizli görüşüyoruz?' diye sorduğumda bana 'Böyle olması gerekiyor.' yanıtını verdi.
FETÖ'den ayrılmak istediğimde mahrem imamlar tehdit ediyordu."
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:07 Kaynak: AA
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