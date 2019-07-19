Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.
İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğunu, örgüt içerisinde "Yakup" ve "Beyhan" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılar düzenlediğini belirtti.
Savcı ayrıca sanığın, örgüt üyesi hakim ve savcılara "sohbet grup hocalığı" yaptığı hususu da dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık Yahya B. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Yahya B'nin mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Mahkemedeki skandalın ardından cezaevinde de rahat durmayan FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 20:04:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]