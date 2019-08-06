Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

14 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S, H.D. ve İ.K. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık A.S. örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki EA koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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