Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve İ.K. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık Yusuf K. örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımda yapılan örgütsel fişlemeyi kabul etmiyorum. ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgüte finansal yardımda bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, adli kontrol kararının kaldırılıp beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Yusuf K'nın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:45 Kaynak: AA
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